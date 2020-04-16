"كورونا" يؤجل احتفال روسيا بيوم النصر

"بوتين" أشار إلى أنه قد يُقام لاحقًا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن روسيا ستؤجل احتفالها بيوم النصر المقرر في التاسع من مايو، والذي يشمل عرضًا عسكريًا ضخمًا في الميدان الأحمر في ذكرى مرور 75 عامًا على انتصار السوفييت في الحرب العالمية الثانية؛ بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا.

وذكر "بوتين" أنه قد يُقام في وقت لاحق هذا العام، وفقًا لـ"رويترز".

وكان الكرملين يأمل في تنظيم احتفال خاص هذا العام يحضره عدد من زعماء العالم لكن "بوتين"، أعلن في تصريحات نقلها التلفزيون أن الاحتفال تأجل.