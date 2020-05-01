"الصحة العالمية": استعدوا لموجتين ثانية وثالثة من "كورونا"

أكد أن الخطر قائم ولا يمكن القضاء عليه حتى إنتاج اللقاح

حذّرت منظمة الصحة العالمية من موجتين ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد، إلى أن يتوفر اللقاح المناسب.

وقال الدكتور هانز كلوج رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا: أوروبا ما زالت "في قبضة" الوباء إلى حد كبير؛ على الرغم من الإشارات الإيجابية بأنها تجاوزت الذروة.

وأضاف: يجب على العالم أن يكون مستعدًّا لموجتين ثانية وثالثة؛ حيث إن الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب حتى يتم إيجاد اللقاح.

وفي معرض حديثه خلال إحاطة قدّمتها منظمة الصحة العالمية في أوروبا؛ أردف "كلوج": في حال اختفاء الموجة الأولى الأساسية؛ فإن ذلك لا يعني أننا قضينا على الفيروس لأنه لن يتم القضاء عليه بشكل نهائي ما دام لا يوجد لقاح.

وتابع: أحد الأشياء التي رأيناها بوضوح شديد أن الفيروس يمكنه أن يُربِك ويدمّر أفضل النُّظُم الصحية، وبناءً عليه ستكون الصحة في صدارة أجندة السياسة في المرحلة المقبلة لأن الصحة محرك مهم للاقتصاد ولا يوجد اقتصاد أو أمن قومي دون صحة.