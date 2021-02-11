مصر تعرب عن بالغ إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أكدت تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها للاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وكذلك مواصلة الميليشيا أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها ووقوفها حكومةً وشعباً مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

