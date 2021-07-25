تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد

بات لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سامي النجعي، الهداف التاريخي للأخضر في دورة الألعاب الأولمبية (بهدفين).

وجاءت أهداف النجعي الثنائية في شباك ألمانيا، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".