تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد

بات لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سامي النجعي، الهداف التاريخي للأخضر في دورة الألعاب الأولمبية (بهدفين).

وجاءت أهداف النجعي الثنائية في شباك ألمانيا، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

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25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 05:50 PM

تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بات لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سامي النجعي، الهداف التاريخي للأخضر في دورة الألعاب الأولمبية (بهدفين).

وجاءت أهداف النجعي الثنائية في شباك ألمانيا، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

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