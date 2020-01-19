الأسبوع المقبل.. "هيئة الرياضة" و"التعليم" يدشنان النسخة الثانية من دوري المدارس

تنطلق النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم مطلع فبراير القادم على مستوى التعليم العام بالمملكة، كمشروع وطني رياضي مشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم بدأ في عام 2019 الماضي ويستمر لمدة خمسة أعوام، ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، حيث من المنتظر أن يدشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ النسخة الثانية من دوري المدارس في الـ 27 من يناير الحالي بمدينة الرياض.

ويقام دوري المدارس على عدة مراحل، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية، مثلوا أكثر من 5441 فريقاً، وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على 200 ملعب.

وأثمر دوري المدارس في نسخته الأولى عن مواهب عدة من لاعبي كرة القدم، إذ حظي عدد من اللاعبين بثقة عدة أندية محلية وأجنبية لإجراء تجارب ميدانية واستقطابهم.

وجاءت هذه التعاقدات بعدما شهدت بطولة النخبة من دوري المدارس في شهر رمضان الماضي حضوراً لكشافين من أندية ريال أفيدو الإسباني، وأجاكس الهولندي، وباتشوكا المكسيكي، إضافة إلى كشافين من ريال مدريد الأسباني الذين أختاروا 40 لاعباً شاركوا في المعسكر التدريبي الصيفي الذي أقيم الصيف الماضي في مدينة مدريد.

وكانت إدارة مشروع دوري المدارس أقامت خلال المدة الماضية في محافظة جدة دورة لإعداد وتأهيل 20 مدرباً وطنياً للنسخة الثانية من الدوري، بإشراف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سبقها دورة للحكام وورش عمل للمنظمين والمنسقين في عدة محافظات.