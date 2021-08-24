الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:18 PM

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

الصحة: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت أرقام وزارة الصحة، اليوم، عن تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتيْن في #المملكة.

واوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وأمس أكدت وزارة الصحة أن 99 % من سن 12 - 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وكانت قد كشفت في وقت سابق، أمس، أن عدد جرعات كورونا المعطاة يومياً بلغ 264 ألف جرعة يومياً، وبهذه النسبة ستتمكّن المملكة من تحصين 70 بالمائة من السكان خلال 55 يوماً.

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