أمير عسير يكرم عدداً من النماذج الوطنية الناجحة داخل وخارج السعودية

شملت حفظ القرآن والطب والفنون والتقنية الرقمية وتنفيذ المشاريع الحيوية

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن هذه الدولة منذ أن قامت على يد مؤسسها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وهي تكرم رجالها المخلصين وتحترم كبارها وتقدر وتعطف على صغارها وتضع روادها الأبطال في المكان الذي يليق بهم؛ مشيراً أنه يجب الفصل بين المجتهد والمقصر وذلك بمثل هذا التكريم وهذه الاحتفالية.

جاء ذلك خلال تكريمه لعدد من النماذج الناجحة في منطقة عسير الذين حققوا عدداً من النجاح داخل وخارج المملكة في مجالات حفظ القرآن الكريم والطب والفنون والتقنية الرقمية وجودة تنفيذ المشاريع الحيوية وذلك في متحف الجحل الأثري خلال زيارة لمركز طبب.

كرم أمير عسير الطالب حاتم عبدالله بن رايزه إثر حصوله على المركز الأول في مسابقة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم وكذلك حصوله على المركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب لحفظ القرآن الكريم لعام ١٤٤١هـ.

كما كرم أمير عسير الخبير التقني عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني وذلك نظير حصوله على جائزة أفضل مؤثر في الإعلام الرقمي عالمياً ضمن قمة خبراء قوقل العالمية.

فيما تم تكريم الطالبة جود بنت عبدالهادي السلماني من مدارس مواهب الوطن الأهلية بخميس مشيط، وذلك نظير حصولها على الميدالية الذهبية بمعرض إينا للاختراعات بألمانيا عن اختراعها (خيمة تمويه عسكرية).

كما تم تكريم أحمد بن سلطان الحفظي وذلك نظير حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة ألمانيا الدولية للكاراتيه عام ١٤٤٠هـ. وفهد بن مسفر القحطاني لحصوله على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه وتحقيقه مراكز متقدمة في عدد من بطولات الفنون القتالية داخل وخارج المملكة.

وكرم الأمير تركي بن طلال فريقاً طبياً أجرى عملية معقدة لحالة تغيير المسار الدماغي لمريض في مستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور إبراهيم النعمي استشاري جراحة المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية، وأعضاء الفريق الدكتور سعيد آل قانع استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية الداخلية، والفنيين عبدالإله الألمعي وعبدالله عسيري ومحمد مفرح والممرضتين فاطمة المطمي ونوارة اليوسف.

وفي الختام تم تكريم شركة شبه الجزيرة للمقاولات نظير جودة التنفيذ في مشروع عقبة خشم عنقار مركز كحلا؛ فيما استقبل الطفلة دانة العتيبي والتي طلبت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر الالتقاء بسموه والسلام عليه.