ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون

في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية

شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي؛ التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتَي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

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26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440 07:17 PM

في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية

ولي العهد والرئيس الكوري يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

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شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في القصر الأزرق الرئاسي؛ التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتَي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

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