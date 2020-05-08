جديد كورونا في 4 دول.. ارتفاع في الإصابات والوفيات الإضافية

ألمانيا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بواقع 1209؛ لترتفع إلى 167300 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس، تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة إضافية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكّدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و822 شخصاً.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية: "إن الإصابات الـ 12 من بينها حالة واحدة لانتقال العدوى داخلياً و11 حالة قادمة من الخارج"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 256 حالة.

وأضافت المراكز أن 65 حالة إضافية تعافت من المرض؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و484 شخصاً؛ ما يجعل أعداد المصابين الحاليين الذين لا يزالون يخضعون للعلاج 1082 مريضاً.

الهند

أعلنت الهند، اليوم، تسجيل 103 حالات وفاة و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إن البيانات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد من جراء الفيروس إلى 1886 شخصاً، في حين وصل عدد الإصابات إلى 56342 حالة تتوزع على 33 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 16540 شخصاً، في وقت لا تزال ولاية ماهاراشترا تتصدّر قائمة الولايات الأكثر تأثراً بالفيروس بتسجيلها 694 وفاة و17974 إصابة، تليها ولاية غوجارات بواقع 425 حالة وفاة و7012 إصابة.