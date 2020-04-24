بالفيديو .. متحدث "الصحة": سنستمر معكم في التوقيت نفسه طيلة أيام شهر رمضان

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، استمرار موعد انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، خلال أيام شهر المبارك في التوقيت المعتاد نفسه يوميًا.

وقال "العبدالعالي" في مستهل مؤتمره الصحفي أمس الخميس: "نواصل معكم مشاركة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد المسبب لـ(كوفيد 19)".

وأضاف: "سنستمر معكم -بإذن الله- في هذا التوقيت نفسه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، جعله الله يحل علينا وعليكم باليمن والبركات والمسرات والخيرات".

يُذكر أن 3:35 عصرًا تقريبًا من كل يوم هو الموعد المعتاد يوميًا لانعقاد المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا في السعودية، والذي تقدمه وزارة الصحة عبر متحدثها الرسمي بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى.