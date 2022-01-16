"إف بي آي" يكشف عن هوية مُنفِّذ الهجوم على "كنيس" تكساس

بريطاني الجنسية وعمره 44 عامًا

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عن هوية مُنفِّذ الهجوم على الكنيس اليهودي في تكساس، مبينًا أن اسمه مالك فيصل أكرم، وهو بريطاني الجنسية، وليس مقيمًا في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح "إف بي آي" أن "أكرم" يبلغ من العمر 44 عامًا.

وكانت سلطات إنفاذ القانون في بلدة كوليفيل الصغيرة في تكساس قد أعلنت أمس أنها تتفاوض مع رجل اتخذ أشخاصًا عدة رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة في باكستان، وبعد ساعات أعلن حاكم تكساس إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.