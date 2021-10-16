الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 11:37 PM

إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏

الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

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