في الجولة الثامنة من الدوري .. الفيصلي يسقط الرائد في عقر داره

تغلب الفيصلي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تقدم الفيصلي في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه تفاريس الذي حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء ليشتتها المدافع حسين الشويش بالخطأ في مرماه .
وفي الشوط الثاني حافظ الفيصلي على تقدمه، فيما لم ينجح لاعبو الرائد في إدراك التعادل .
وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند ا لدقيقة 85 تقدم الفيصلي بالهدف الثاني الذي جاء بقدم لاعبه جليرمي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بالنقاط الثلاث.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة ، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر .الفيصلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
بهدفين قفزت به للمركز الثالث
تغلب الفيصلي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تقدم الفيصلي في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه تفاريس الذي حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء ليشتتها المدافع حسين الشويش بالخطأ في مرماه .
وفي الشوط الثاني حافظ الفيصلي على تقدمه، فيما لم ينجح لاعبو الرائد في إدراك التعادل .
وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند ا لدقيقة 85 تقدم الفيصلي بالهدف الثاني الذي جاء بقدم لاعبه جليرمي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بالنقاط الثلاث.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة ، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر .