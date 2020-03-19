





2

عددها بلغ 281 ألفًا في 14 مارس

"كورونا" يقفز بطلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 2017

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا؛ حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس).



وأوضحت الوزارة أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفًا للأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.



ولم يجر تعديل الطلبات الأسبوع السابق.



وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم؛ زيادة الطلبات إلى 220 ألفًا في أحدث أسبوع. وعزت وزارة العمل القفزة في الطلبات إلى كوفيد-19، وهو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا.