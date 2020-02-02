البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

يتمثل في أعمال النظافة والإنارة والمداخل

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، التي تشمل قلعة البلدة - قلعة صافية - القشلة بالشعبين - قصبة العوص.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن التأهيل يتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها، حيث تعد هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً أن هذه المواقع تعد ذات أهمية كبيرة لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن.

بلدية محافظة رجال ألمع المواقع الأثرية بالمحافظة

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 03:24 PM

يتمثل في أعمال النظافة والإنارة والمداخل

البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رجال ألمع

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بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، التي تشمل قلعة البلدة - قلعة صافية - القشلة بالشعبين - قصبة العوص.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن التأهيل يتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها، حيث تعد هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً أن هذه المواقع تعد ذات أهمية كبيرة لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن.

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بلدية محافظة رجال ألمع المواقع الأثرية بالمحافظة

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