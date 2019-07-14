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متاحة وفقًا للشروط المنظمة.. الدخول عليها من "مقيم" و"أبشر"

63 ألف تصريح دخول لمكة.. الخدمة إلكترونية والورقية انتهت

أكد مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي أنه وضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والأفراد سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة إلى ومنذ وقت مبكر وبتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1440هـ بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق.



وأضاف اللواء الحارثي أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح 63699 تصريحاً، مبينًا أن الخدمة متاحة وفقًا للشروط المنظمة لذلك، ويكون الدخول عليها من بوابة "مقيم" للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني (https://portal.elm.sa) للأفراد من خلال خدمة أبشر .