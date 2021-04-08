"بِر الرياض" و"عناية" توقّعان مذكرة تعاون لتقديم خدمات متكاملة للمستفيدين

برامج صحية تتوافق مع احتياجات مستفيدي الجمعية وتحقيق التنمية المستدامة

وقّعت جمعية البر بالرياض مذكرة تعاون مع جمعية عناية الصحية، لدعم العمل المشترك وتقديم خدمات متميزة متكاملة للمستفيدين تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وقّع الاتفاقية عن جمعية البر أمينها العام الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، وعن جمعية عناية الصحية أمينها العام الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري.

وفي تصريح صحفي عبّر الأمين العام لجمعية البر الدكتور ثامر بن غشيان عن سروره بهذه الاتفاقية، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على المستفيدين من البرامج المجتمعية للجمعية، مبينًا أن هذه الاتفاقية ستعزز روح العمل المشترك لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا في تقديم خدمات متميزة متكاملة للمستفيدين تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية.

وأشار "ابن غشيان" إلى أن جمعية عناية ستقيم برامج وخدمات صحية لمستفيدي جمعية البر، موضحًا أن الطرفين قد عقدا عدة اجتماعات لبناء برامج صحية تتوافق مع احتياجات مستفيدي جمعية البر.

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان المطيري: إن جمعية عناية درجت على توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات والمؤسسات الناجحة؛ بهدف تقديم خدمات تسهم في التنمية الصحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن الجمعية وقعت خلال العام الماضي ٢٠٢٠م أكثر من ١٠٦ شراكات، ما بين شراكات تعاونية وصحية، لافتًا إلى أن توقيع الجمعية لمذكرة تعاون مع جمعية البر؛ يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية لتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمع صحياً واجتماعياً.

وأشار "المطيري" إلى أن جمعية البر تتميز بالخبرة الطويلة في العمل الخيري، وأسهمت مساهمة فاعلة في تعزيز وتمكين الأنشطة التنموية في المجتمع، وتعد هذه الشراكة نوعية من حيث تقديم خدمات صحية ووقائية لمستفيدي جمعية البر.