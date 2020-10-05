"الخارجية" تشيد بإحباط "المغرب" لمخططات إرهابية خطيرة ووشيكة وتفكيك خلية إرهابية

أكدت تأييد السعودية للإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية لتحقيق الأمن ومحاربة التطرف

أشادت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتمكّن السلطات الأمنية في المملكة المغربية الشقيقة من إحباط مخططات إرهابية خطيرة ووشيكة، وتفكيك خلية إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية.

وأكدت الوزارة تأييد المملكة للإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة.