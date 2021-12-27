رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة

وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .

جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".

وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .