نمو المخزونات الأمريكية يدفع سعر النفط إلى التراجع .. "برنت" بـ 65.77 دولار

التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نمواً مفاجئاً في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 33 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.. وكان الخام العالمي قد كسب 1.2 في المئة؛ ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً؛ ما يعادل 0.71 في المئة، إلى 60.51 دولار للبرميل.

المخزونات الأمريكية النفط أسعار النفط

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18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 10:37 AM

التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار

نمو المخزونات الأمريكية يدفع سعر النفط إلى التراجع .. "برنت" بـ 65.77 دولار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نمواً مفاجئاً في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 33 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش.. وكان الخام العالمي قد كسب 1.2 في المئة؛ ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً؛ ما يعادل 0.71 في المئة، إلى 60.51 دولار للبرميل.

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