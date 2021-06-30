الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على عسير : حالة تتواصل لـ8 مساء

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.