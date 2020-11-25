ستة ميادين برماح تنتظر انطلاق سباق الهجن الثالث غدًا

3163 مطية من 6 دول يتنافسون حتى الأول من ديسمبر المقبل

ينطلق (غداً) سباق رماح للهجن , ثالث السباقات في روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الرياضي 2020 - 2021 بعد سباق حائل والنعيرية, بعدما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة عدد من السباقات في ستة ميادين بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

ويدشن السباق الذي تحتضنه محافظة رماح ويستمر حتى الأول من شهر ديسمبر القادم، (1346 مشاركًا) من إجمالي 3163 مطية؛ منها (3026 سعودية)، (48 إماراتية) و(72 كويتية) و(3 عمانية) ومطيتين بحرينيتين و12 مطية أمريكية، وهو العدد الذي يعتبر الأعلى من بين السباقات الثلاثة؛ حيث شارك في سباق حائل 2859 وفي سباق النعيرية 3146.

ويبدأ برنامج اليوم الأول من خلال 32 شوطاً مخصصة لسن الحقايق بكار – قعدان، مفتوح – عام، تتضمن 4 أشواط للرموز، فيما يشمل البرنامج التفصيلي للسباق على مدار الستة أيام عدد 114 شوطًا، بواقع 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، 66 شوطاً عاماً، وشوطين للماراثون، وتقام كافة السباقات على ميدان رماح الذي تقدر مساحته بـ20 مليون متر مربع ويحتوي على 4 مضامير بمسافات 2 كم و8 كم و1.5كم.