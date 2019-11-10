"الصقر": الفعالية تأتي لتوظيف الألعاب الإلكترونية في تنمية الإبداع

تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تختتم أعمال STEM JAM

اختتمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد، مساء أمس؛ فعالية "STEM JAM" لتطوير الألعاب الإلكترونية، والتي نظمتها بالتعاون مع مركز عسير العلمي في مقره الرئيس بأبها لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور أكثر من 50 مشاركًا من الجنسين.



واستهدفت تقنية المعلومات خلال الفعالية، مختلف الفئات العمرية من طلاب التعليم العام والجامعي والخريجين والموظفين، وجميع المهتمين بمجالات تطوير الألعاب الإلكترونية وصناعتها.



وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر؛ أن الفعالية تهتم بأربعة مجالات تتمثّل في تبسيط العلوم وفق منهجية "STEM"، وكذلك تبسيط حل المسائل الحسابية وفهم القوانين، إضافة إلى تنمية الخيال والتفكير الإبداعي، ومجال حلّ المشكلات.



كما وجه "الصقر" شكره لمدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على دعمه ومتابعته للفعالية ومخرجاتها، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة تعليم عسير، ممثلة في مركز عسير العلمي؛ على تعاونهم وجهودهم في استضافة وإقامة الفعالية ومساهمتهم في نجاحها.



فيما شهد الحضور والمشاركون في الفعالية طيلة مدة إقامتها، ثلاث ورش تدريبية، وثلاث مراحل لتطوير الألعاب الإلكترونية، تمثلت في التعريف بمنهجية "STEM" العلمية من قبل فريق مركز عسير العلمي، وكذلك بناء اللعبة ووثيقة كتابة محتواها، التي قدمها وكيل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش، إضافة إلى ورشة مقدمة من مطور الألعاب الإلكترونية المهندس رعد بدر، بعنوان "محركات تطوير الألعاب وأدواتها".



وفي ختام أعمال "STEM JAM"؛ قدم المشاركون 11 مشروعًا لتطوير الألعاب الإلكترونية، تم تحكيمها من قبل لجنة تحكيمية متخصصة، وعلى ذلك تم تتويج أربعة مشاريع؛ حصل فيها على المركز الأول مشروع "تدوير" الذي يهدف إلى نشر ثقافة إعادة التدوير والاستفادة من النفايات والحفاظ على البيئة، وجاء في المركز الثاني مشروع "بطل الرياضيات"، كما حصل على المركز الثالث مشروع "Escape with Science".



كذلك تم في ختام أعمال الفعالية عقد ورشة عمل "نموذج العمل التجاري"، والتي قدّمها مستشار تطوير الأعمال ببرنامج بادر أبها، علي حامد، كما تم تكريم مقدمي مشروع "التسلق للقمة" بجائزة فريق التحدي، وكذلك مقدمو مشروع "Parkour Time" بجائزة أفضل عرض في تقديم المشروع.



وشهدت الفعالية حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين، الذين تم توزيعهم على عدد من الفرق؛ من أجل تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما شهدت حضور مدير عام تعليم منطقة عسير سعد الجوني، الذي نوه إلى الجهود، وأشاد بالتنسيق والتعاون بين الجامعة وتعليم عسير، فيما يخدم أبناء وبنات المنطقة.