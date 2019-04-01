"تنمية الصادرات" تقيم حفل تبادل اتفاقيات للشركات المستفيدة من مبادرة التمويل

"الفالح": نستعد لإنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي قبل نهاية 2019م

أقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" اليوم الأحد 24 رجب 1440هـ، الموافق 31 مارس 2019 م، في المنطقة الشرقية بالخُبر حفل تبادل اتفاقيات تمويل صادرات الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات.

وتفصيلاً، أُقيم الحفل بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي.

وحضر الحفل أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية في عملية التمويل كهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومكتب تحفيز القطاع الخاص، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الشركاء التشغيليين لمبادرة تمويل الصادرات، وهم صندوق التنمية الصناعي السعودي، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وشهد الحفل تبادل اتفاقيات التمويل مع ست شركات وطنية مستفيدة من مبادرة تمويل الصادرات، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بإجمالي تمويل يبلغ قرابة 800 مليون ريال سعودي، كما أن هناك مجموعة أخرى من طلبات التمويل تبلغ عشرين طلبًا تحت التقييم حاليًا، وقد يصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من مليارَي ريال سعودي.

ويمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات - باستثناء النفط الخام - تقديم طلب تمويل عبر أيقونة تمويل المصدرين بموقع هيئة تنمية الصادرات السعودي.

وبهذه المناسبة صرَّح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، على هامش حفل تبادل الاتفاقيات اليوم الأحد بأن هذه المبادرة هي البذرة الأولى حتى إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي المقرر إطلاقه في الربع الرابع من 2019. كما سيضم البنك العديد من المنتجات التي تخدم المصدرين والمشترين الدوليين حتى تلبي احتياجاتهم التمويلية كافة، والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأضاف الفالح: مبادرة تمويل الصادرات تساعد في حل التحديات المالية، وتحسن دورة رأس المال العامل بما يخدم توفير السيولة النقدية للشركات، وتعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة للمصدرين، أو التوسع بالأسواق القائمة؛ وهو ما يسهم في تحسين الميزان التجاري.

وتتولى "الصادرات السعودية" الإشراف على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي، وهو إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لحين إنشاء البنك. وأطلقت "الصادرات السعودية" مبادرة تمويل الصادرات لتوفير الحلول المالية للمصدرين السعوديين، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ووُقّعت اتفاقيتان لتمويل المصدرين، الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وحدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل.

ويعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية؛ إذ يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل، أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي.

وتنقسم المنتجات التمويلية المتوافرة إلى قسمين، الأول التمويل السابق للتصدير، وهو تمويل الصادرات قبل الشحن، مقدم للمصدر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل، على سبيل المثال شراء المواد الخام. والثاني تمويل المشتري الدولي (المستورد)، وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.

ومن المتوقع أن تحفز مبادرة تمويل الصادرات نمو الصادرات غير النفطية، وأن تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في السعودية، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتوظف "الصادرات السعودية" إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون، ورفع المعرفة بممارسات التصدير، وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير.

كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.

وتعمل "الصادرات السعودية " أيضًا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق، ودراسات الأسواق حسب الطلب، كما تسهم في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، وتقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.

ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية السعودية 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.