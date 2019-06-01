تدني الرؤية والتقلبات الجوية تعلق الحركة الجوية في جدة

أعلن عنها مطار الملك عبدالعزيز الدولي

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن تعليق الحركة الجوية بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية في جدة.

وقالت: ‏‫حرصاً على سلامة المسافرين تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات بإذن الله.