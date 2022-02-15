الاتحاد ينتظر عودة " حجازي" .. قبل موقعة الأهلي

يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .
ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.
ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .
يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .
يسابق لاعب الاتحاد المدافع " الدولي" المصري أحمد حجازي الزمن، في العودة للمشاركة في المباريات، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتضنت الكاميرون منافساتها .
ويأمل الاتحاديون أن يعود " حجازي" قبل موقعة الأهلي " دورياً"، حيث يشكل اللاعب دفعة قوية لخط دفاع الفريق الكروي.
ويتواجد مدافع الاتحاد في ألمانيا، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف .
يذكر أن الأصفر يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة أمام الهلال .