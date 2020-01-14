من هي ندى السماعيل؟ أول امرأة سعودية تتولى "مديرة تعليم"

بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم

جاء تعيين ندى السماعيل لتعد أول امرأة تتولى منصب مدير عام للتعليم، بعد تعيينها على وظيفة مدير عام "تعليم جدة" بالمرتبة الرابعة عشرة.

وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعيين ندى بنت صالح السماعيل على وظيفة مدير عام تعليم جدة بالمرتبة الرابعة عشرة.

وتعد "السماعيل" مديرة مدربة وخبيرة وتربوية، حيث شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، وتدير مشاريع خاصة بالتوسع في الطفولة المبكرة.

وخلال عملها في وزارة التعليم عملت معلمة، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وشاركت "السماعيل" في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية، ولها العديد من البحوث وأوراق العمل، كما شاركت في إعداد كتاب "جداريات التفوق لمدير المدرسة"، إضافة إلى مشاركتها في تحكيم كتاب "معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية"، التابع لـ"المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج".