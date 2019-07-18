40 ثانية لإنهاء إجراءات دخول الحاج بمطار جدة.. وهذه مهمة "عين الصقر"

"اليوسف" أكد جاهزية الجوازات لاستقبال الحجاج على مدار الساعة

أكد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، العقيد سليمان بن محمد اليوسف جاهزية الجوازات هناك وقوة جوازات الحج بالمطار لتنفيذ خطة قدوم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة والمتوقع فيها زيادة أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة.



وتفصيلاً، كشف العقيد "اليوسف" عن تخصص صالة مجهزة بأحدث الخدمات لاستقبال الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لإنهاء جميع إجراءات دخولهم للمملكة من بلدانهم، حيث إنه عند وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولى يتم مرورهم بالصالة مباشرة دون توقف للحافلات التي تنتظرهم خارج الصالة لنقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.



وأشار إلى تضافر الجهود بين القطاعات الأمنية والمدنية بالمطار لتسهيل الإجراءات على ضيوف بيت الله وفق إجراءات أمنية دقيقة تضمن ضبط كل من يحاول الدخول للمملكة بطريقة غير نظامية.



وحول آلية ووقت إنهاء إجراءات دخول الحجاج، ذكر "اليوسف" أن إجراءات دخول الحجاج تتم عبر منصات الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والبالغ عددها بصالات الحج والعمرة أكثر من 208 منصات تختيم، بالإضافة إلى الصالتين الجنوبية والشمالية والصالات الخاصة والتي يتم من خلالها إنهاء إجراءات دخول الحجاج القادمين على الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا.



وأوضح أن خطوات وقوف الحاج أمام منصة الجوازات لا تتعدى 40 ثانية حيث يقوم الموظف باستلام جوازه والتأكد من سلامته وصحة بياناته من خلال جهاز الكشف عن التزوير الموجود على الكاونتر والمسمى بـ"عين الصقر" وبعد ذلك يقوم موظف الجوازات بقراءة جواز الحاج آلياً بالحاسب الآلي لتظهر كامل معلوماته وتأشيرة الحج الممنوحة له من سفارة المملكة العربية السعودية في بلده ويستمر بتسجيل الخصائص الحيوية للحاج والتقاط صورة للوجه وتسجيل عملية دخوله لأرض المملكة في فترة زمنية لا يتجاوز كل ذلك (40) ثانية كما ذكر سابقاً، وذلك تسهيلاً على ضيوف بيت الله.



وحول الاستعدادات التقنية والبشرية للقوة قال "اليوسف": تم تجهيز أكثر من (300) منصة تختيم للجوازات بمختلف الصالات لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم، وتم تكليف أكثر من (2000) من الضباط والأفراد والمجندات، حيث تم توزيعهم على منصات الجوازات بمختلف الصالات للعمل على مناوبات خلال الـ24 ساعة باليوم، ومن النواحي التقنية تم توفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة البصمة بكامل ملحقاتها بكافة صالات القدوم والمغادرة يتم من خلالها العمل وتوفير فريق عمل فني على مدار 24 ساعة لمتابعة عمل الأجهزة.



وتحدث العقيد اليوسف عن آلية عمل العنصر النسائي حيث يقمن بإنهاء إجراءات دخول الحجاج وكذلك مطابقة النساء القادمات لأداء فريضة الحج وتحديداً النساء المنقبات بجواز السفر لمطابقة صورة جواز السفر على من تحمله.



وعن التصدي لظاهرة التزوير أكد أن هناك وحدة لمكافحة التزوير في جميع منافذ الدخول ومن بينها وحدة مكافحة التزوير بصالات قدوم الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتم تجهيز مختبر للفحص الفني به أحدث أجهزة الكشف عن التزوير ويعمل عليه ضباط وضباط صف مؤهلون ومدربون على مدار 24 ساعة كما تم تأمين جهاز "عين الصقر" على جميع الكاونترات وهو من الأجهزة الحديثة التي تم تطويرها من قبل المختصين بإدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات للفحص الفوري على الجوازات من قبل العاملين، تحت إشراف وحدة مكافحة التزوير، مع الحرص على منع وضبط كل من يحاول الدخول للمملكة بطريقة غير نظامية.



وشدد على أن تلك الجهود سخرت لحجاج بيت الله وتسهيلاً لهم بتوجيهات وزير الداخلية وتحت إشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والذي يحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد من التقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

