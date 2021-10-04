صحة الأحساء تُنفّذ 197 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

هدفت إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات

نفّذت صحة الأحساء 197 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية والمجمعات والصيدليات والتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.