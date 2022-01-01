وفاة زوجة الشيخ "مثقال الجربا"

توفيت مساء الخميس، خطر بنت حميد المجول الجربا، حرم الشيخ مثقال بن وطبان المجول الجربا، رحمه الله؛ وذلك في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، بعد معاناة مع المرض.

وأُديت صلاة الميت عليها بعد صلاة الجمعة بجامع الراجحي شرق الرياض، وقد وُوري جثمانها الثرى في مقبرة النسيم، ويتقبل العزاء بمجلس مثقال الجربا -رحمه الله- بحي الخليج.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيدة: (علي، وعبدالعزيز، ومحمد)، ولبناتها، ولعائلة المجول، ولأسرة الجربا في المملكة وخارجها.