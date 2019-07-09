كأس إفريقيا: تونس تُقصي غانا بركلات الترجيح

أكملت عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية

أكمل منتخب تونس الأول لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس إفريقيا 2019 والمقامة في مصر.

وتغلب منتخب تونس على غانا بعد مباراة مثيرة امتدت لـ 120 دقيقة وركلات ترجيح.

وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 73 عن طريق طه الخنسي قبل أن يدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 91 عن طريق رامي البدوي الذي سجل هدفًا في مرماه.

وفي ركلات الترجيح نجح فاروق مصطفى حارس منتخب تونس والذي شارك بديلاً في ركلات الترجيح للتصدي لركلة ترجيح واحدة كانت كفيلة بصعود منتخب بلاده بعد أن انتهت الركلات الترجيحية بنتيجة 5-4.