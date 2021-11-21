الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

شددت على حماية النظام الدستوري

رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، اليوم (الأحد)، بالاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

وقالت "يونيتامس" في بيان على تويتر": "نشدّد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".