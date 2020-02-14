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قال: الفرس تاريخيًا لا يعرفون إلا لغة القوة

"الوليد بن طلال" يجدد مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

وقال الأمير الوليد في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وتابع: "ما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة".