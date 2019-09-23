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أكد اتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف العمليات وإلغاء غير الصحيحة

البنك السعودي للاستثمار يعلن عمليات غير اعتيادية تعرَّضت لها بطاقات عدد من عملائه

أعلن البنك السعودي للاستثمار تعرُّض بطاقات عدد من عملائه لعمليات غير اعتيادية صادرة من خارج المملكة.

وقال في تغريده عبر حسابه الرسمي: "نود التوضيح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووقف العمليات، ويجري العمل على إلغاء العمليات غير الصحيحة".