يحتاج إلى تدخّل جراحي.. الإصابة تغيّب سلمان الفرج عن الهلال حتى نهاية الموسم

بات في حكم المؤكد غياب قائد "الهلال" سلمان الفرج، حتى نهاية الموسم، بعد أن أكدت الفحوص الطبية حاجة اللاعب لتدخل جراحي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام النصر، في مباراة السوبر؛ إثر التدخل مع لاعب النصر البرازيلي "بيتروس".

وتأكدت، اليوم الأحد، حاجة "الفرج" للتدخل الجراحي، مما يستوجب حاجته إلى أربعة أشهر بين برنامج علاجي وآخر تأهيلي قبل العودة للملاعب، ليتأكد انتهاء موسم "الفرج".

ويستعد سلمان الفرج للسفر إلى خارج المملكة، اليوم؛ لإجراء عملية جراحية.