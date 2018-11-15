متحدثو "مسك العالمي": الشباب أكبر مصدر للحلول وتغيير العالم

مطالبين بتعاون دولي لإطلاق قدراتهم وتأهيلها لتحديات المرحلة المقبلة

وصف متحدثون عالميون الشباب بأنهم أكبر مصدر غير مستغل لتغيير العالم، مطالبين بتعاون دولي لإطلاق قدرات الكفاءات الشابة وتأهيلها لتحديات المرحلة المقبلة على مستوى التعليم والتوظيف، مشيرين كذلك إلى أن الشباب يعدون أكبر مصدر للحلول.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من فعاليات منتدى مسك العالمي المقام خلال الفترة 14-15 نوفمبر في فندق الفورسيزنز في الرياض، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيرين من الشباب، حيث ناقش مسؤولون ورياديون وقيادات شابة، عدة محاور من أبرزها: (لا داعي للبحث الفرص أقرب إليك)، (القيادة الأخلاقية)، (كن مواطناً عالمياً)، (مستقبل التواصل الاجتماعي)، (بناء الفرق)، (حاجة العالم إلى التصميم).

وتضمنت الجلسات لقاءً مفتوحاً مع وزير الدولة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد الفلاسي، أكد فيه على أهمية مهارات التكيف والمرونة والتعايش لضمان الحصول على الوظائف في المرحلة المقبلة.

بدوره أكد الدكتور طارق عناية من الاتصالات السعودية ضرورة ردم الفجوة بين متطلبات السوق والمخرجات الجامعية، داعياً إلى تسهيل الابتكار وتحفيز الشباب بالمعرفة وتمكينهم من العمل مع استخدام مؤشرات الأداء.

الى هذا تضمنت جلسة (البرمجة: تحرير الطاقات البشرية) مقترحات قيمة من متخصصين تقنيين، حيث دعت المطورة نورة النشوان إلى تعزيز خلق فرص العمل من علم الكمبيوتر والبرمجة، فيما تناول بوريس بيلارد من فرنسا أهمية تحديث التعليم الجامعي ليتكيف مع الواقع التقني الجديد، فيما أشار رائد الأعمال التقني الأمريكي زاك لاتا إلى أهمية تعلم البرمجة من مختلف المصادر وعدم الاكتفاء بما هو على الإنترنت فقط.

من جانبها، طرحت جلسة (القيادة الأخلاقية) أهمية العودة إلى القيم في الوقت الذي تتم فيه رقمنة كل شيء، حيث أكد إيريك داوسون من الولايات المتحدة أن الأخلاق العالية مرتبطة بالقدرة على تجاوز الاختلافات والتفاهم، مضيفاً: "أهم مهارة يجب تعزيزها هي أن تفهم من أنت وما هي قيمك" في حين دعا رائد الأعمال كريم الأنصاري إلى تطوير النظام التعليمي بما يعزز دوره القيمي، ويجعل عملياً أكثر في تهيئة الشباب للمستقبل، منتقداً اقتصار دور الأنظمة التعليمية على اختبار قدرة الطلاب على الحفظ.

أما مشروع المستقبل (نيوم) وعلاقته بالشباب، فكانت واحدة من عناوين اليوم الثاني للمنتدى عبر مشاركة الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس نظمي النصر، والذي أكد أن الحياة اليومية لسكان نيوم ستكون صحية مبتكرة ومتميزة في كافة القطاعات، وقال موجهاً خطابه للشباب المشاركين في المنتدى: "نرى في نيوم بلدًا ناشئًا معظم سكانه من الشباب، لا تفوتوا هذه الفرصة ولا تكتفوا فقط بالزيارة بل كونوا جزءًا من صنع المستقبل في هذا المكان الذي يريد صنع توازن بين العمل والحياة والتعلم".