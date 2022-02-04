بالتعاون مع وزارة الاتصالات.. عقد اللقاء السادس من "حديث الفضاء"

لمناقشة تجربة برنامج وكالة الفضاء الهندية في مراقبة الأرض

تعقد الهيئة السعودية للفضاء غداً، سادس لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، وذلك باستضافة مدير برنامج دعم تطبيقات مراقبة الأرض وإدارة الكوارث في وكالة الفضاء الهندية شانتانو بهاتاودكار بعنوان "برنامج وكالة الفضاء الهندية لمراقبة الأرض للتنمية الوطنية والحوكمة"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة thinktech.

وسيتحدث اللقاء عن إنجازات وآخر تطورات برنامج الفضاء الهندي في مراقبة الأرض، والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم اتخاذ القرار.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال مبادرة حديث الفضاء لنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.