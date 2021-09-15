"معنا".. تطبيق يهدف إلى إيجاد مليون فرصة وظيفية

أطلقه 4 شباب سعوديين.. ويقدّم أكثر من 65 خدمة

قام أربعة شباب سعوديين بإطلاق تطبيق "معنا" وهو الأول من نوعه في المملكة والذي يقدم أكثر من 65 خدمة في مختلف المجالات التجارية ويتوقع ان يوفر مليون فرصة عمل لأبناء وبنات الوطن بنهاية العام 2030.

جاء ذلك في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم الرقمي حول العالم وسهولة الوصول إلى العديد من الخدمات التي تغطي مختلف المجالات الحكومية والغير حكومية، حيث تبرز العديد من المبادرات والمشاريع التي تعتمد على الإمكانيات الرقمية التي أصبحت تتمتع ببنية تحتية قوية بفضل تبني حكومة المملكة العربية السعودية لمفهوم التحول الرقمي الحكومي مما ساهم في أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم في تطور البنية التحتية الرقمية.

ويوفر تطبيق "معنا" العديد من الخدمات لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة "معنا أعمال"، كما يتيح التطبيق الفرصة لحديثي التخرج لإيجاد الفرص التي تتناسب مع تخصصاتهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال فيصل آل قرنين رئيس مجلس إدارة شركة "معنا للاستثمار": يشكل اليوم بداية لمشوار طموح لأربعة من أبناء هذا البلد، مستمدين إرادتهم من الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لأبنائها وبناتها من همة الشعب السعودي التي شبهها سمو ولي العهد بجبل طويق.

وأضاف: نحتفل اليوم بتطبيق "معنا" وهو مشروع رائد وفريد من نوعه يقدم 67 خدمة مختلفة، ويهدف أن يكون أكبر برنامج متطور في مجال الخدمات الإلكترونية، كما نطمح من خلاله بأن نساهم في خلق مليون فرصة وظيفية في 2030."

من جهته، قال ماضي بن عميرة نائب رئيس مجلس الإدارة: التطبيق يقدم خدماته للأفراد والمؤسسات على حد سواء وقال "يسعى "معنا" لتوطين المهن المختلفة وتقديم خدمات التدريب للخريجين المهنيين.

وأضاف: يوفر المشروع منصة "معنا أعمال" وهي خدمة موجهة لقطاع الأعمال من أجل تسهيل عمليات مراقبة الجودة، ومتابعة العاملين، وإدارة تدفق العمل، ونتطلع للتعاون مع البرامج الداعمة للشباب مثل (تمهير - تمكين - هدف – ريف) وغيرها".

من جانبه، شدد صالح بن عميرة عضو مجلس الإدارة على أهمية الفرص المتاحة من خلال التطبيق لما لها من دور مهم في تقديم الدعم المادي والفني لشبابنا وشاباتنا لتأسيس مشاريعهم.

وقال: يتيح "معنا" العديد من الفرص التدريبية وتقديم الدراسات وخدمات التسويق بشكل احترافي يحقق له الريادة في مجاله المهني.