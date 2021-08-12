حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.