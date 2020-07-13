وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830

زيادة 11 حالة جديدة

ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" إلى 44.830 حالة بزيادة 11 حالة عن أمس، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين).

ووفقاً لـ"رويترز"، فهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، لكن عدداً أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.