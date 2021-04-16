خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس العراقي

هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح، هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن بالخير والبركات.