"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.