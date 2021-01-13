"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.