تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.



وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.



وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.