استياء من افتعال أزمة كمامات ومعقمات بصيدليات جدة والطائف

وسط مطالبتهم بتكثيف جولاتهم الرقابية واتخاذ العقوبات اللازمة

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين بجدة والطائف بعدم الحصول على كمامات طبية ومعقمات للبيع بالصيدليات تحسباً لأي طارئ، وإن وجدت فهي بأسعار مرتفعة جداً عن السابق، وسط استيائهم مما أسموه "تجار الأزمات" ومطالبتهم بتكثيف جولاتهم الرقابية واتخاذ العقوبات اللازمة.



فمن جانبه قال المواطن رايد الحارثي إنه بحث اليوم عن معقم في عدد كبير من الصيدليات بمحافظة الطائف لم يجده، وكذلك كمامات تحسباً لأي طارئ في ظل انتشاره في عدد من الدول، مبيناً أن عدداً من الصيدليات استغلت أزمة ‫كورونا وأخفت (المعقمات والكمامات) في مستودعاتهم حتى ترتفع أسعارها ويكسبون الأضعاف.



في السياق ذاته قال محمد الجهني من أهالي جدة إنه متعود وبشكل دائم على شراء المعقمات وكانت متوفرة بشكل كبير، لكنها وبشكل مفاجئ لم تعد موجودة في الصيدليات حيث بحث عنها ولم يجدها نهائياً، موضحاً: يبدو أنها أزمة مفتعلة، حيث شح المعروض من المعقمات أو الكمامات الطبية في الأسواق بشكل مفاجئ.



وطالب الجهني وزارة التجارة بتشكيل فرق لرصد سبب انقطاعها من الأسواق وهل هناك جهات وسوق سوداء لبيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة.