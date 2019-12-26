عطيف: النتيجة غير مرضية لم نكن حاضرين ذهنياً.. الحمزي: تعادل بطعم الخسارة

عقب نهاية مباراة الهلال والحزم

قال عبدالله عطيف متوسط ميدان الهلال عقب نهاية لقاء فريقه مع الحزم: بالطبع النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا حيث لم نكن حاضرين ذهنياً بالشكل المطلوب في المباراة لكن في النهاية والحمدلله على كل حال أمامنا التعديل في المباريات القادمة.

وتابع: لا أريد البحث عن أعذار ووضع أسباب لهذه النتيجة لكن فرق المنافسات والجهد المبذول يؤثر على المستوى الفني لكن ليس بعذر بالنسبة لنا مشكلتنا الأساسية اليوم أننا لم نكن حاضرين ذهنياً.

وأضاف: نحن ندرك أن المرحلة القادمة ستكون أصعب نتيجة ضغط المباريات الكثيرة التي تنتظرنا لذا علينا التحضير بالشكل المطلوب وأن يكون الجميع جاهزاً وعلى أتم الاستعداد.

وعن الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في استقبال شباك فريقه هدفاً أوضح: الأخطاء واردة في كرة القدم حيث لم يكن التواصل حاضراً بيني وبين جيوفينكو حيث كنت أطلب من محمد كنو التقدم، قد تحصل الأخطاء والجميع يتحمل المسؤولية على هذا المستوى الذي لم يكن مأمولاً منا وإن شاء الله القادم أفضل بحول الله.

في المقابل قال منصور حمزي صاحب هدف الحزم في اللقاء: كنت محظوظاً في استغلال الكرة والتسجيل.

وتابع: دخلنا المباراة ونحن متعاهدون على تحقيق الفوز مهما كان الفريق الذي أمامنا سواء الهلال أو أي ناد آخر لاسيما وأننا كنا قد تعرضنا لثلاث هزائم متتالية ومع فرق من مستوانا.

وأضاف: نتيجة التعادل بطعم الخسارة لنا وإن شاء الله نعوض في المباراة القادمة.