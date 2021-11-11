دعوة من "المنافسة" لتقييم خدمات تطبيقات توصيل الطعام.. شارك من هنا

استبانة متاحة حتى 26 نوفمبر.. وتعهد بالالتزام بالسرية والاستخدام البحثي

دعت الهيئة العامة للمنافسة عموم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى المشاركة في الاستبانة المخصصة لتقييم خدمات التطبيقات المختصة في توصيل الطعام؛ لدراسة تفضيلات مستخدمي تطبيقات توصيل الطعام في السوق السعودي.

وأوضحت أن آخر موعد للمشاركة في الاستبانة هو 26 نوفمبر، متعهدة بالالتزام بسرية البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية فقط.

ونشرت الهيئة الرابط المخصص للاستبانة، وهو على النحو الآتي: https://2u.pw/30wCS.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 01:24 PM

استبانة متاحة حتى 26 نوفمبر.. وتعهد بالالتزام بالسرية والاستخدام البحثي

دعوة من "المنافسة" لتقييم خدمات تطبيقات توصيل الطعام.. شارك من هنا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت الهيئة العامة للمنافسة عموم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى المشاركة في الاستبانة المخصصة لتقييم خدمات التطبيقات المختصة في توصيل الطعام؛ لدراسة تفضيلات مستخدمي تطبيقات توصيل الطعام في السوق السعودي.

وأوضحت أن آخر موعد للمشاركة في الاستبانة هو 26 نوفمبر، متعهدة بالالتزام بسرية البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية فقط.

ونشرت الهيئة الرابط المخصص للاستبانة، وهو على النحو الآتي: https://2u.pw/30wCS.

الرابط المختصر

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