"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية

أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.



ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.



وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.