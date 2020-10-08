السومة يطالب بتنفيذ شروطه من أجل الاستمرار.. أو الرحيل عن الأهلي

ذكرت تقارير صحيفة، اليوم الخميس، أن مهاجم الأهلي المحترف السوري عمر السومة اقترب من الرحيل عن صفوف ناديه وذلك خلال الفترة القادمة.

وعاد السومة للتهديد من جديد بالرحيل عن الأهلي، مع فرض شروط جديدة من أجل استمراره مع الفريق.

وقالت التقارير الصحيفة السعودية إن اللاعب البالغ 31 عاماً أبلغ إدارة النادي بذلك، وهناك تحركات داخل البيت الأهلاوي للبحث عن بديل أجنبي في حال فشل المساعي الكبيرة للإبقاء عليه لموسم واحد على الأقل.

ونقلت تقارير صحفية، الخميس، أن السومة اشترط على إدارة أهلي جدة، كتابة عقد جديد له، يكون راتبه الشهري، نحو مليون ونصف ريال سعودي، وإلا سيرحل في أقرب فرصة.

وليست هذه المرة الأولى التي يلوح فيها السومة بورقة الرحيل، بعدما اشتكى في المرة الأولى من عدم وجود لاعبين قادرين على صناعة الفارق، خاصة بعد رحيل ديجانيني وجوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي وعبد الفتاح عسيري، عن الفريق.

ويعد السومة أحد نجوم النادي الأهلي على مر تاريخه، حيث قدم مستويات رائعة مع قلعة الكؤوس، وبلغ إجمالي مشاركته مع النادي 184 مباراة بجميع المسابقات سجل 163 هدفاً.

وسجل السومة الموسم الماضي 19 هدفاً، ليرفع رصيد أهدافه في دوري المحترفين السعودي إلى 122 هدفاً.