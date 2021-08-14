"الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج

لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.. وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية

استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم.

وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.