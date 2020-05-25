في مكة والمدينة.. قوات أمن الحج والعمرة تُعَايد منسوبيها

العميد "بدر" هنأ المنسوبين في صحن المطاف بالحرم المكي

عايدت قيادات قوات أمن الحج والعمرة، منسوبي القوات في مواقع أعمالهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، عايَدَ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، منسوبي القوة في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

عيد الفطر

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 10:02 AM

العميد "بدر" هنأ المنسوبين في صحن المطاف بالحرم المكي

في مكة والمدينة.. قوات أمن الحج والعمرة تُعَايد منسوبيها

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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عايدت قيادات قوات أمن الحج والعمرة، منسوبي القوات في مواقع أعمالهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، عايَدَ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، منسوبي القوة في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

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