في مكة والمدينة.. قوات أمن الحج والعمرة تُعَايد منسوبيها

العميد "بدر" هنأ المنسوبين في صحن المطاف بالحرم المكي

عايدت قيادات قوات أمن الحج والعمرة، منسوبي القوات في مواقع أعمالهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، عايَدَ مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، منسوبي القوة في صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.